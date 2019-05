TMW - Parma, piace il talento Cianci: è un attaccante 2000 del Casarano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli occhi del Parma in casa Casarano. Ieri i salentini hanno trionfato in Coppa Italia Dilettanti, chiudendo nel migliore dei modi la stagione dopo il trionfo in campionato (Eccellenza, l'anno prossimo giocheranno in D) e in Coppa Italia Dilettanti Puglia. Sugli scudi, Giuseppe Cianci: attaccante, classe 2000, fratello d'arte (Pietro è alla Robur Siena, in prestito dal Sassuolo), cresciuto nel Bari. E finito sul taccuino dei crociati, che hanno già preso i primi contatti: per ora solo un interesse, ovviamente con l'intenzione di girarlo poi in prestito per farlo maturare in Serie C.