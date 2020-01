TMW - Parma, Sassuolo e Bologna all'inseguimento di Giulio Maggiore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giulio Maggiore si candida a diventare una pedina molto ambita sul mercato estivo 2020, visto che difficilmente lo Spezia lo cederà in questa sessione di trattative: il centrocampista classe 1998, già entrato nel giro della Nazionale Under 21 di Nicolato, ha infatti convinto almeno tre squadre di Serie A di essere pronto al grande salto in massima divisione. La scorsa domenica, in occasione del ritorno in campo della Serie B dopo la pausa invernale ben tre formazioni emiliane erano sugli spalti dell'Alberto Picco di Spezia per osservare da vicino la sua crescita: nello specifico Parma, Bologna e Sassuolo, spesso presenti nella cittadina ligure per seguire le gesta della mezzala di Italiano. Vedremo in seguito se dagli interessamenti scaturirà anche una offerta ufficiale.