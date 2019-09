TMW - Parma, Sepe: "Pesa la partita persa in casa contro il Cagliari"

Fonte: Dall'inviato Riccardo Caponetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In zona mista al termine di Parma-Lazio 2-0 è intervenuto il portiere ducale Luigi Sepe. Ecco quanto raccolto da TMW: “È stata una serata in cui abbiamo fatto una partita normale, una partita che ci aspettavamo di fare. Loro hanno avuto la fortuna di farci gol subito, noi siamo stati in partita, abbiamo avuto varie occasioni per fare gol, ma non ci siamo riusciti. Poi abbiamo subito il secondo gol ed è finita. Nel primo tempo mi è sembrata una partita più frizzante perché loro attaccavano, noi eravamo lì in contropiede a ribattere. Abbiamo avuto varie occasioni per fare gol, loro sono stati più bravi a gestirla. Contro giocatori del loro calibro fai fatica. Poi hanno trovato il secondo gol e lì siamo un po’ calati”.

Sulle sconfitte: “Siamo a inizio campionato, poi abbiamo perso contro Lazio e Juve. Pesa quella contro il Cagliari in casa. Giochiamo mercoledì contro il Sassuolo, un’ottima squadra che viene da un momento positivo. Dobbiamo pensare partita dopo partita e cercare di vincere”.

Sulla Lazio: “È una squadra molto brava nel palleggio, hanno giocatori tecnici e hanno avuto la fortuna di fare gol dopo 10 minuti e lì è cambiata la partita. Quando c’è una squadra così forte che palleggia fai fatica”.