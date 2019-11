TMW - Parma, Sprocati: "D'Aversa ci aveva chiesto proprio una gara così"

Fonte: dall'inviato Antonio Parrotto

Mattia Sprocati, attaccante del Parma, ha sbloccato le danze nella vittoria ducale contro la Roma per 2-0. Queste le sue considerazioni al termine della partita, dalla zona mista dello stadio Tardini: "La Roma la conosciamo, è una grandissima squadra però noi se continuiamo a giocare così, come stiamo facendo, possiamo mettere tutti in difficoltà.

Che partita aveva chiesto D'Aversa? "Quella di stasera, stare compatti essere primi sulle seconde palle e poi cinismo nelle occasioni che ci sono capitate".

Segna spesso a Roma, no? "Speriamo di cominciare a segnare anche alle altre squadre. Fare gol è sempre bello, a prescindere dalla squadra. Dipende tutto da come lavori la settimana, se lo fai bene poi la domenica ti puoi far trovare pronto. Così possiamo mettere in difficoltà molte squadre".

A chi la dedica del gol? "Alla mia famiglia".