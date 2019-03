TMW - Pasqual: "Successo col Frosinone importante. Ora 10 finali"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manuel Pasqual, terzino dell'Empoli, è stato intervistato dai microfoni di Tuttomercatoweb.com all'evento Vite di Calcio: "La vittoria con il Frosinone è stata importante, non conquistavamo la posta piena da 11 partite e questo successo è stato una boccata d'ossigeno. Ora mancano 10 partite fondamentali per cercare la salvezza. Il ritorno di Andreazzoli? Ha avuto sicuramente un impatto positivo, siamo tornati alla vittoria e conosciamo tutti i suoi metodi. Insieme cercheremo di raggiungere l'obiettivo".

Quali sono le rivali da temere maggiormente?

"Sicuramente il Bologna, molto attrezzato e con uno spirito pimpante, come il suo allenatore. Siamo tante squadre attaccate, era importante vincere contro il Frosinone per staccarlo in classifica e per avere un'iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni: prima avremo Juve e Napoli, poi gli scontri diretti".

Quali sono le armi che l'Empoli può sfruttare per salvarsi?

"Sicuramente un ambiente che dà meno pressione. Poi abbiamo voglia di mantenere la categoria, l'abbiamo conquistata appena un anno fa".

Contro il Frosinone c'è stato un calo fisico nel finale.

"Avevamo speso molto nella prima parte, ma molte volte contano le energie nervose. La partita era importante".

Cosa pensi del momento della Fiorentina?

"Ci sta che ci siano alti e bassi nell'arco di una stagione. È una squadra giovane, sta facendo bene al di là dell'ultima partita a Cagliari. Forse le vicissitudini fuori dal campo non trasmettono serenità, ma non voglio giudicare".

Hai sentito Prandelli dopo la vittoria sulla Juve?

"Non l'ho sentito. Hanno fatto una grande vittoria contro la Juve, hanno rischiato di essere risucchiati nei bassifondi ma ora ne sono usciti".

Che consiglio ti senti di dare a Chiesa?

"Gli direi di guardare solo a sé stesso e di decidere con la sua testa. La scelta deve essere personale, non deve permettere ad altre persone di mettersi in mezzo".