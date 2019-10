TMW - Patric: "La Lazio non può permettersi di andare sotto di tre reti"

Fonte: dall'inviato all'Olimpico, Riccardo Caponetti

© foto di Federico Gaetano

Patric, difensore della Lazio, ha commentato il pirotecnico pareggio fra i biancocelesti e l'Atalanta. Ecco le sue parole in mixed zone: "Il primo tempo è stato disastroso, poi nella ripresa abbiamo avuto una bella reazione. Nel secondo si è vista una squadra diversa. Sicuramente noi dalla panchina abbiamo dato una mano, ma anche gli altri hanno reagito bene. Uno 0-3 al primo tempo una squadra come la nostra non se lo può permettere. A un certo punto sembravamo poterla anche vincere, ma il risultato è giusto. Ora guardiamo il lato positivo, però deve servire da lezione perché un primo tempo così non si può fare".

Cosa ha detto Inzaghi all’intervallo?

"Io ero fuori per riscaldarmi... Sono entrato da quinto, Sergej si alzava spesso e ho cercato di dare un appoggio a Cataldi trovando spazio sulla destra. Loro sono una buonissima squadra e anche noi, però non so dire in ottica Champions".

Come valuti la tua stagione?

"Mi alleno sempre bene e cerco di fare il meglio. A volte la gente la vede diversamente, però io so chi sono e anche i miei compagni. Sono soddisfatto, ho dato tanto a questo squadra anche se non tutti la pensano così. Ora andiamo avanti tutti insieme. Non penso ci manchi carattere. Oggi è stata più una questione tecnica, non di atteggiamento".