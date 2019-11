Fonte: Alessio Alaimo e Marco Conterio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Massimo Cellino sta valutando a chi affidare la panchina per il dopo Corini. Il presidente del Brescia dinanzi ad un’altra soluzione ha scelto di sollevare dall’incarico Eugenio Corini. Incassato il no di Nicola una delle idee più accreditate, insieme a Iachini e Prandelli, è Diego Lopez, attualmente al Penarol. Contatti in corso. E la società uruguaiana sembra orientata a liberare l’allenatore, magari dietro un indennizzo o una trattativa di mercato che potrebbe nascere a gennaio per un calciatore. Lopez sta valutando, sa di essere apprezzato da Cellino e l’idea di tornare in Italia non gli dispiacerebbe. Il Penarol ha aperto alla possibilità di lasciarlo andare. Sarà una notte di lavoro, per Cellino e per il Penarol...