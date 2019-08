Fonte: Ivan Cardia e Marco Conterio

Continua il "tour" milanese del Pescara: Daniele Sebastiani e Antonio Bocchetti sono arrivati in questi minuti a Palazzo Parigi, sede a Milano della Juventus, per definire l'operazione legata a Grigoris Kastanos. Come da noi anticipato, il centrocampista cipriota va a rafforzare i biancoazzurri dopo le 32 presenze nell'ultima stagione con l'Under 23 della Juventus. Il giocatore va a rafforzare gli abruzzesi in prestito, stando a quanto da noi raccolto.