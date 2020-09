tmw Pinamonti all'Inter, tutto passa dal nuovo contratto: Raiola ha chiesto più di 3 mln l'anno

Andrea Pinamonti e il ritorno all'Inter per il ruolo di quarta punta. Dopo l'incontro di ieri in sede tra Mino Raiola e il club nerazzurro, l'attaccante classe '99 e il club di Suning sono sempre più vicini. "L'Inter ha trovato l'accordo col Genoa, ora serve quello con noi", ha detto Raiola all'uscita dalla sede. C'è infatti da firmare il nuovo contratto visto che il precedente accordo tra il giocatore e il club nerazzurro scadrà nel giugno 2021 e l'Inter non vuole riportare il giocatore con un contratto in scadenza.

Il ritorno di Pinamonti all'Inter passa quindi attraverso il rinnovo, e ieri Raiola ha chiarito che ci sarà anche da adeguarlo: Pinamonti guadagna attualmente 2.2 milioni di euro netti a stagione e Raiola ha chiesto un adeguamento significativo, di circa il 50% in più. L'accordo non è stato raggiunto e le parti si aggiorneranno nuovamente nei prossimi giorni: dopo il summit di ieri, la trattativa per il ritorno di Pinamonti all'Inter è entrata nel vivo.