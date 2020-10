tmw Pisacane in uscita dal Cagliari? Tra offerte rifiutate e un contratto in scadenza: il punto

Giorni importanti per il futuro di Fabio Pisacane. Leader del Cagliari nelle ultime 5 stagioni con oltre 140 presenze ufficiali, il centrale di difesa napoletano ha un altro anno di contratto ed è per la società rossoblù sulla lista dei partenti.

Il Cagliari, però, fino a questo momento ha nicchiato sulle offerte ricevute, sia quella del Crotone che quella del Genoa (che era interessato a uno scambio). Giulini in entrambi i casi non ha dato il via libera alla cessione ma il nome di Pisacane resta sulla lista dei partenti ed è quindi in uscita. Soprattutto in virtù di un contratto in scadenza nel 2021.