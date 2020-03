tmw Pletikosa: "Coronavirus? In Croazia c'è tensione. Non è buona idea giocare a porte chiuse"

L’ex portiere della Croazia, Stipe Pletikosa, ha parlato della situazione Coronavirus nel paese dei balcani, non tanto distante da Trieste. “Ho già parlato con Ivan Juric, qualche minuto fa, mi ha spiegato come è la situazione in Italia. Noi non siamo felici in questo momento di quello che sta succedendo ai calciatori italiani, speriamo che le persone che hanno il virus possano avere cure mediche necessarie per risolvere questa situazione. In Croazia siamo un po’ in tensione, perché al momento abbiamo 20 casi di Coronavirus e la situazione non è stata facile. Le scuole in Slovenia e Austria stanno chiudendo per le prossime settimane, così come in Istria. Il calcio non è così importante, la salute lo è di più, tutto deve essere fermato per le settimane a venire. bisognerebbe stoppare la Champions League, anche la situazione sta cambiando ora dopo ora, lo stiamo vedendo in Cina. Senza una quarantena, come state facendo voi in Italia, non c’è grande possibilità per fermare il virus. Spererei nel caldo. Giocare a calcio a porte chiuse non è una buona idea, lo abbiamo visto ieri a Parigi con i supporter fuori dallo stadio. Non puoi evitare che le persone si raggruppino quando ci sono questi grandi eventi. La scelta giusta è fermare tutto, come avete fatto in Italia. Al momento, con il punto di vista di oggi, non credo ci siano possibilità che venga giocato Euro2020”.