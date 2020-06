tmw Portaluppi: "Arrivai al Gremio e Arthur era panchinaro in U23: finii per segnalarlo a Tite"

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, mister Renato Portaluppi ha ripercorso la strepitosa crescita di Arthur Melo con la maglia del Grêmio, dal 2016 fino al grande salto al Barcellona nell'estate 2018: "Quando sono arrivato sulla panchina dell'Imortal nel 2016 - le parole esclusive del tuttora allenatore del club brasiliano -, Arthur non era titolare neanche in Under 23. Io però lo seguii attentamente in allenamento, notai subito la delicatezza con cui toccava la palla e non esitai quindi a chiamarlo in prima squadra. Ho lavorato molto su di lui tatticamente e tecnicamente, correggendo i suoi difetti e permettendogli al contempo di tirare fuori tutte le sue qualità".

Tanto da renderlo la stella più brillante di Porto Alegre...

"Chiaro, Arthur ha un talento enorme e non ci ha messo molto tempo per imporsi nel mio Grêmio. Ricordo che ancora prima che diventasse un titolarissimo, chiamai il ct brasiliano Tite e gli dissi apertamente: 'Questo ragazzo sarà un grande calciatore, scommetto che presto si prenderà una maglia da titolare anche nella Seleção'".