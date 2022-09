ufficiale Gremio, la leggenda è tornata. Renato Portaluppi è il nuovo allenatore

vedi letture

Renato Portaluppi è tornato al Gremio. 59 anni, il tecnico accorre al capezzale della squadra che attualmente milita in Serie B. Leggenda del club, che con lui in campo ha vinto la Libertadores e l'Intercontinentale nel 1983, Renato è amatissimo anche come tecnico e sotto la sua gestione la squadra ha vinto la Copa Libertadores nel 2017. Renato è noto al calcio italiano per aver vestito nella stagione 1988/89 la maglia della Roma.