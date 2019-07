TMW - Pres. Cagliari: "Per Barella chiuso con la Roma. L'Inter? Sparita"

Fonte: dall'inviato Ivan Cardia

Non c'è un'asta in corso per Nicolò Barella. Lo assicura Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, che ai microfoni di TMW annuncia l'accordo con la Roma e specifica che con l'Inter un vero accordo totale non è stato raggiunto: "È irriguardoso parlare di asta per un club che lavora come il Cagliari. L’11 giugno abbiamo raggiunto un accordo sull’Inter sulla parte fissa che credo sia la cosa più importante, c’erano da definire solo i bonus. Sono 20 giorni che l’Inter non la sentiamo più, non so se sia ancora interessata", le parole raccolte dal nostro inviato in Lega Serie A.

In questo momento è avanti la Roma?

"Nel frattempo abbiamo raggiunto un accordo con la Roma, che ci ha fatto una offerta ancora superiore: credo a questo punto sia giusto che Nicolò si prenda qualche giorno per decidere".

È ancora l'Inter la sua preferenza?

"Lui non è mai stato orientato su nulla, essendo recente la questione Roma è giusto che si prenda qualche giorno per decidere e valutare l'offerta. Marotta? Oggi non l'ho visto".