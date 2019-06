TMW - Pres. Empoli: "Mezza Serie A su Caputo: quasi impossibile che resti"

© foto di Federico De Luca

Genoa, Sassuolo, Fiorentina, SPAL, Parma, Cagliari e non solo. Mezza Serie A ha messo gli occhi su Francesco Caputo, autore di ben 16 gol nell'ultima stagione e destinato quasi sicuramente a lasciare l'Empoli dopo la retrocessione in cadetteria. La conferma arriva direttamente dal suo presidente Fabrizio Corsi, intervistato da TMW anche sul nuovo corso azzurro e sulle possibili cessioni eccellenti di quest'estate: "Nella prossima stagione ripartiremo da un allenatore giovane e motivato, uno che consideri Empoli come un'opportunità importante per la sua carriera. L'augurio è certamente quello di portare qui calciatori funzionali e di vivere un'annata felice e positiva dopo la salvezza sfumata all'ultimo in Serie A".

Con qualche inevitabile partenza di lusso.

"Sì, sarà quasi impossibile tenere qui Caputo e altri tre-quattro giovani talenti. Ciccio ha mezza Serie A su di lui, in questo momento mi sembra davvero difficile che possa decidere di restare a Empoli in cadetteria. In ogni caso sarà opportuno trovare qualcuno che soddisfi le sue, ma anche le nostre richieste. Vedremo nelle prossime settimane".