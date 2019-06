TMW - Preziosi: "Il Genoa è in vendita, Capozucca torna. Andreazzoli piace"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Vitiello

"Abbiamo discusso alcuni punti, ognuno ha espresso il proprio parere". Raggiunto a margine dell'assemblea odierna in Lega A, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, commenta le decisioni sue e degli altri numeri uno del calcio italiano, che si sono schierate contro la Super Champions: "La cosa più importante erano certe iniziative della UEFA, che andavano discusse. Abbiamo espresso la nostra opinione".

Qual è?

"La stragrande maggioranza è per la valorizzazione del nostro campionato".

In linea con le altre federazioni europee.

"Mi sembra che ci sia un atteggiamento generale verso questo tipo di iniziativa. Pensiamo che sia giusto così, vedremo se potremo fare accordi in caso di modifiche nel percorso che ci aspetta".

Il futuro del club?

"L'ho già detto tante volte, il Genoa è in vendita e qualora dovesse esserci, spero che ci sia, lascio volentieri. Anche con un pizzico di dispiacere, però sono stanco anch'io. Lo dico con tranquillità: se ci saranno offerte da persone serie, non parlo di soldi, cederò. Se poi questo non avverrà qualcuno dovrà fare quello che è giusto fare, anche magari contro l'opinione di alcuni tifosi. Nel caso sarò costretto, fino a prova contraria c'è un solo azionista e dovrò prendere decisioni".

Capozucca torna?

"Abbiamo già raggiunto un accordo, verrà a darci una mano per quest'anno".

Andreazzoli?

"È uno degli allenatori che a me piacciono, ma è vincolato hanno un contratto, così come altri allenatori: dovranno prima risolvere le loro situazioni e poi capiremo".

Con Prandelli si va verso il divorzio.

"Sì, siamo al lavoro per raggiungere un accordo di reciproca soddisfazione".

FInale di campionato complicato.

"Mi rifiuto anche di vedere gli highlights di Inter-Empoli, mi fa ancora soffrire per come è andata la partita. Ero abbastanza temprato per certi tipi di campionato, per questo no".