Prima seduta collettiva per la Lazio di Inzaghi: partitella finale con gol di... Immobile

Prima seduta collettiva per la Lazio di Inzaghi, che fischia l’avvio al ‘Fersini’ alle 10 in punto. Riscaldamento con il solito torello - ‘toro’ come viene chiamato dallo staff - poi squadre divise (10 e 10) in due per un possesso palla su una metà campo. Mini sessioni, di pochi minuti, ma molto intense, con il mister che al termine si complimenta con la squadra per l’impegno. Poi partitella finale, sempre a campo ridotto, che è stata evitata a Leiva. Punteggio finale 1-1, con gol finale di Immobile prima del triplice fischio di Inzaghi, accolto con rammarico dalla squadra che avrebbe voluto continuare ad allenare.

Inizialmente alle esercitazioni non partecipano i due portieri Guerrieri e Alia, in disparte con i preparatori: vengono impiegati nella parte finale dell’allenamento. Assenti Strakosha, Vavro, Lukaku, Lulic, Proto e Djavan Anderson (questi ultimi quattro ancora all’estero).