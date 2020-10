tmw Pruzzo: "Chiesa affare per tutti, che errore dargli la fascia. Napoli da scudetto"

Nel corso dell'intervista a TMW Roberto Pruzzo ha parlato di vari temi tra cui la vicenda Chiesa e le nuove candidate allo scudetto: "Chiesa è stato un affare per tutti, è vero che i 60 milioni sono dilazionati ma i viola avranno quel che è stato stabilito. Il giocatore voleva andar via ma i viola avranno la disponibilità per prendere in futuro altre pedine importanti. Certo, fare un salto un qualità non è facile. Se la Fiorentina si è tolta un peso? Non c'era evidentemente più margine per andare avanti. Puoi inventarti tutto ma non c'erano possibilità, neanche dandogli la fascia e quello è stato un errore grossolano".

Chi la regina del mercato?

"Il Napoli ha preso Bakayoko e Osimhern ma sono usciti Allan, Milik, Callejon. Questo vale anche per la Juve, tra entrate e cessioni, in particolare quella di Pjanic. Sostituirlo non è semplice. L'Inter è molto solida, ha aggiunto titolari come Vidal e Hakimi. La mia favorita per lo scudetto è comunque il Napoli, in attesa di capire come andrà a finire la vicenda del match con la Juve. Senza ovviamente dimenticare l'Atalanta che si è mossa benissimo"

