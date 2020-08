tmw Pruzzo: "Juve, prima di cedere Dybala prenderei un centravanti. Milik può essere ok"

Roberto Pruzzo nell'intervista a TMW che vedete sotto ha parlato anche della Juve e del suo attacco: "Prima di cedere Dybala - ha detto - prenderei un grande attaccante visto che Higuain sembra già da un'altra parte... Poi a quel punto ti guardi in giro e se trovi un club che ti dà 100 milioni o una pedina di pari valore allora ti metti seduto. Milik è da Juve: è stato frenato dagli infortuni. Magari non è da trenta gol ma è ottimo".

Roberto Pruzzo: Prima di cedere Dybala penserei a prendere un centravanti. Milik può essere ok" © video di Lorenzo Marucci