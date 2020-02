vedi letture

tmw Quale futuro per Bonaventura? Dal Milan ancora nessuna proposta di rinnovo

Giacomo Bonaventura è in scadenza di contratto col Milan e rimarrebbe volentieri nel club rossonero. E' rientrato lo scorso ottobre in pianta stabile in prima squadra dopo il brutto infortunio e, proprio in virtù dei discorsi che c'erano stati con la società durante il suo stop, si sarebbe aspettato una proposta dalla società per prolungare l'accordo in scadenza il prossimo giugno.

Al momento, invece, da Casa Milan tutto tace. Per Bonaventura non è arrivata alcuna proposta e questo lo porterà verso altri lidi la prossima estate. Classe '89, Bonaventura la scorsa estate fu cercato dalla Roma e fino a questo momento ha collezionato in stagione 17 presenze e tre gol.