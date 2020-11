tmw radio A. Orlando: "Quello che vedo non è il vero Conte. Pirlo? Per ora gli darei 7"

L'ex difensore Alessandro Orlando, nell'intervista di ieri ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del suo ex compagno Antonio Conte, oggi allenatore dell'Inter, e del suo omologo alla Juventus, Andrea Pirlo. Iniziando dal primo: "Ho avuto la fortuna di essere suo compagno di squadra per un anno, e secondo me il vero Conte è quello dell'anno scorso. Oggi lo vedo un po' in difficoltà, fa fatica a trasmettere realmente il suo DNA. Un Conte un po' soft... Non è lui, insomma, è un'altra persona. Non so cosa ci sia sotto e non voglio neanche saperlo, ma lo vedo defilato. Non dico rassegnato, ma sicuramente non riesce a stimolare e trovare gli spunti giusti per far fare all'Inter il salto di qualità".

Come sta andando Pirlo secondo lei?

"Non mi sta dispiacendo. In Italia, specie alla Juventus, non c'è possibilità di avere tanto tempo, bisogna ottenere i risultati presto. Ma non mi dispiace come sta lavorando... Se devo dare un voto arrivo anche a 7: al di là dei risultati, mi piace l'entusiasmo con cui i giocatori affrontano le partite. C'è spirito di sacrificio, cosa che con Sarri forse era stata un po' persa dopo Conte e Allegri. Stanno ritrovando un po' tutto questo, e se hanno scelto Pirlo è anche per dargli più tempo".