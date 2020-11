tmw radio Addio Maradona, Porrini: "Diego unico. Ha vinto con Napoli e Argentina trascinando"

Nel suo intervento a TMW Radio, l'ex difensore Sergio Porrini, ha parlato di Maradona e dei giocatori che potrebbero assomigliargli: "In assoluto è unico. Il solo che gli si avvicina per caratteristiche, argentino come lui, è Messi. Solo lui. Gli altri campioni non hanno le loro qualità e caratteristiche, anche Ronaldo usa altre doti. Maradona però rimane unico, perché non solo vince con il Napoli ma anche l'Argentina, trascinandola".

