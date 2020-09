tmwradio Asta: "Cairo ha ricevuto molte critiche ed è cambiato: ha saputo crescere"

L'ex difensore ed oggi allenatore Antonino Asta si è collegato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare di Urbano Cairo, ritrovato dopo 8 anni: "Sì è cambiato. Come tutte le persone intelligenti, capiscono gli errori: il primo Cairo cambiava molti allenatori e forse voleva fare tutto lui, mentre ora ha iniziato a delegare, dando maggiore fiducia ad allenatori e direttori sportivi. Un uomo più all'interno del mondo granata. Ha ricevuto molte critiche nell'ultimo anno e non è facile, ma mi ha dato la sensazione di aver imparato dagli errori ed essere cresciuto".