L'allenatore Marco Baroni ha parlato ai microfoni di TMW Radio, intervenendo in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Questo il suo pensiero su Daniele Rugani e sulla sua esigenza di fare più minuti in campo: "Non sta a me deciderlo, ma i fatti parlano chiaro. Si trova in una grandissima squadra, e non è facile trovare spazio. La Juventus gli dà fiducia con continuità perché è uno che sa farsi trovare pronto, poi la scelta dovrà farla con la società. Lui si è comunque meritato la Juve, e giocare lì non è facile".