L'ex attaccante Fabio Bazzani, oggi collaboratore di Serse Cosmi, si è collegato in diretta a TMW Radio, nel corso di Stadio Aperto, per commentare la scelta della Juventus di puntare dritto su Pirlo come tecnico: "Non sono rimasto molto meravigliato. Serve leadership, personalità ed appeal sui giocatori che compongono la squadra: alla Juve per arrivare al risultati devi riuscire a sposarti con lo spogliatoio e chi lo dirige. Lui è un pozzo di personalità, e secondo me hanno solo anticipato una mossa che avevano in mente di fare tra qualche anno, sfruttando il momento e il fatto che Sarri non si fosse sposato al meglio con la squadra. Non mi sembra un salto nel buio, Pirlo ha la stima e la disponibilità dello zoccolo duro juventino, oltre alla protezione della società. Il calcio lo conosce, ed oggi bisogna abituarsi sempre di più a situazioni di questo genere, ma se la Juve non dovesse vincere lo Scudetto non è perché avrà sbagliato la scelta su Pirlo. Sarri è un grandissimo allenatore di campo, e il suo percorso ha fatto capire che tipo di allenatore ci vuole per far rendere la Juventus in un certo modo".