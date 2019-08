TMW RADIO - Biasin: "Convinto che Icardi alla fine resterà all'Inter"

"Dal punto di vista della coerenza non gli si può dire nulla, sta perdendo anche dei soldi".

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero ed editorialista di TMW, parla ai microfoni di TMW Radio del caso Icardi. L'ex capitano è destinato a rimanere in nerazzurro a suo parere: "Sono abbastanza convinto che alla fine Icardi resterà all'Inter, nonostante la società abbia provato a piazzarlo. Lui vuole restare a Milano e resterà all'Inter, fino a gennaio farà il non calciatore e poi si vedrà. L'unico problema è legato a una possibile plusvalenza che l'Inter poteva fare e che adesso rischia di non fare più. Sta rinunciando a dei soldi, andasse al Napoli o altrove guadagnerebbe il doppio. Invece lui ne ha fatto una questione di orgoglio, dal punto di vista della coerenza non gli si può dire nulla. Dal punto di vista della logica, invece, siamo un po' fuori strada. Lui è fatto così. E' il suo punto debole, ma anche il suo punto di forza. Lui è sempre stato molto lineare, il difetto è quello di non aver comunicato, visto che non parla da febbraio e quindi gli altri possono dire ciò che vogliono".