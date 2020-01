© foto di Image Sport

Vlado Borozan, dg della Vis Pesaro e procuratore, a TMW Radio durante 'Stadio Aperto': "L'aneddoto con Ivanovic e la Fiorentina? Era tutto fatto tra le due società, anche lo scambio di mail. Poi la Fiorentina per risolvere delle questioni interne ha chiesto 24 ore di tempo, ma quel giorno Carvalho si fece male a Londra e così il Chelsea ha tolto il serbo dal mercato".

Perché Badelj non è andato bene alla Lazio?

"Non sono informato benissimo, aveva pensato di fare il salto di qualità e di diventare un punto di riferimento come lo è anche in nazionale. Qualcosa si è inceppato ma i motivi rimangono ignari".

Ti aspettavi la scelta di Mandzukic di andare negli Emirati?

"Ha deciso di battere gli ultimi colpi, si è reso conto che il suo ciclo alla Juventus era finito. Il lato economico ha inciso sulla scelta di andare lì".

