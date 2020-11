tmw radio Brambati: "Lazio-Luis Alberto? Per me fa bene Inzaghi a farlo giocare"

A commentare la ripartenza del campionato di Serie A a TMW Radio, ieri durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Di seguito un estratto dell'intervista: Chi farà di più in questo ciclo di partite fino a Natale? Influirà il percorso nelle Coppe. Mi aspetto un salto di qualità della Juventus ma anche da Inter e Atalanta. Saranno queste le protagoniste del campionato".

Lazio: Luis Alberto, dopo le polemiche, sarà in campo. Giusto così?

"Giusta la multa, anche se i compagni sono contenti che qualcuno abbia avuto il coraggio di dire certe cose, anche se in modo precipitoso. Per me fa bene Inzaghi a farlo giocare".