Nel suo intervento a TMW Radio, Enzo Bucchioni, ha parlato anche del caso Eriksen all'Inter. Queste le sue parole: "Se Eriksen è questo e non capisce come funziona il calcio italiano e non cresce fisicamente...un giocatore così deve farsi trovare pronto. Non so se è adatto al nostro calcio. Tempo fa avevo tirato fuori Bergkamp, le caratteristiche sono simili così come le difficoltà. Lui è rapido di pensiero, se gli lasci spazio è letale, ma se lo marchi stretto come qui in Italia fatica. In Inghilterra gli spazi glieli hanno sempre lasciati, un giocatore con queste capacità tecniche è emerso lì. Qui in Italia è un altro calcio e la tecnica non basta, potrebbe far fatica. Al limite lo rimetti sul mercato e ci fai una plusvalenza".