TMW RADIO - Bucchioni: "Sarrismo mai attecchito. L'allenatore oggi sembrava Buffon"

Bucchioni: "Sarrismo mai attecchito. L'allenatore oggi sembrava Buffon"

L'editorialista Enzo Bucchioni interviene in diretta a TMW Radio, commentando l'eliminazione della Juventus dalla Champions League contro il Lione: "Disarmante, sapevano di dover recuperare questa partita da mesi, da febbraio. È la partita dell'anno e ti presenti in queste condizioni? Senza neanche carattere e orgoglio... Almeno picchia, come si diceva una volta, e invece no: sempre secondi sul pallone. E poi lo sguardo spento di questi ragazzi, un brutto segnale. Il Sarrismo non ha mai attecchito: vedevo la panchina e mi chiedevo se fosse Buffon l'allenatore, tutti si rivolgevano a lui...

Che ne sarà di Sarri?

"Dicevo di Buffon perché le immagini erano chiare. Così come le parole di Nedved: la Juventus ha già valutato il suo lavoro, e non è soddisfatta".

Si diverte ancora Ronaldo?

"Andrebbe chiesto a lui, mi sembra la domanda delle domande. Qualche espressione e sbuffo durante la stagione spiega la distanza dall'allenatore. Come prima cosa, la Juventus ora dovrà andare a parlare con CR7. Sta spendendo gli ultimi colpi e lo vuole fare bene: potrà ancora provarci nella Juventus? Però si parla di PSG, e solitamente nel calcio quando escono certe notizie qualcosa significa. Qualcosa si è rotto quando è andato via Marotta, sembra evidente, e ora si sta tirando molto la corda".