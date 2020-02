vedi letture

tmwradio Cagni: "E' la Juventus che sta cambiando Sarri, non viceversa"

L'ex tecnico Gigi Cagni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, soffermandosi tra le altre cose anche sulla Juventus. Ecco le sue parole: "Hanno preso Sarri per far cambiare la Juventus, quando invece è la Juve che sta cambiando Sarri. E' vero che non è stato integralista con nessuna squadra, a partire da Napoli. Ora deve diventare lui un allenatore vero. Tocca a lui adesso. E' stato cambiato completamente, la sua intelligenza adesso deve venire fuori .Vedremo se avrà le qualità per fare il gestore, perché questo è un tecnico di una grande squadra".

Clicca sul podcast in calce per ascoltare l'intervista integrale di Gigi Cagni a TMW Radio!