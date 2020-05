TMW RADIO - Calcagno (AIC) e le misure economiche: "Ci siamo spesi molto per i provvedimenti"

tmwradio Calcagno (AIC) e le misure economiche: "Ci siamo spesi molto per i provvedimenti"

Umberto Calcagno, vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori e consigliere della FIGC, è intervenuto nel corso di Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio, per affrontare i principali temi all'ordine del giorno per quanto riguarda la ripresa della Serie A. Questo un estratto sulle misure economiche per il calcio: "Ci siamo spesi molto per i provvedimenti: una Cassa integrazione fino a 50mila significa darla a 50% dei professionisti e al 70% della Lega Pro. Con questa abbiamo anche un accordo per l'istituzione di un fondo di solidarietà che andrà ad incidere individualmente: le società ci hanno garantito che pagheranno fino al minimo federale. Sono provvedimenti importanti, così come quello per i dilettanti. Il Ministro ha capito anche le nostre necessità e, anche grazie all'intervento del CONI, siamo riuscito ad estenderlo agli atleti. Per loro è un piccolo contributo, sono dilettanti ma di fatto professionisti: sostengono se stessi e le loro famiglie con lo sport. Il fondo di solidarietà interverrà anche sui dilettanti, sono prime somme che poi andranno integrate".