© foto di Federico De Luca

L'ex procuratore Dario Canovi è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare di mercato e non solo. Queste le sue dichiarazioni sul Napoli: "Quando multi tanto un giocatore, non ti puoi aspettare che questo dia il massimo in campo. In 40 anni non mi è mai capitato di vedere una situazione come questa del Napoli: non c'è mai stata così tanta distanza tra squadra e club".

Sulla Juventus: "E' una squadra che soffre, anche con squadre di caratura inferiore. E questo prima non succedeva. L'anima di quella difesa era Chiellini e spero lo sarà anche in futuro".

