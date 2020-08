tmwradio Ceravolo: "I tifosi del Napoli devono capire che partono dietro"

vedi letture

Il direttore sportivo Franco Ceravolo si è collegato in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto di ieri. Questo il suo pensiero su Gattuso: "Con Ancelotti non hanno raggiunto gli obiettivi, bravo lui a rivoltare la rosa, come fece già nel Milan. Ovunque ha lavorato è stato bravo, anche al Milan... Io poi lo conosco bene, gli ho dato la possibilità di diventare Gattuso e sembro di parte. Lui è un allenatore preparato, un vincente: sicuramente non ha le rose di Juventus e Inter, i tifosi del Napoli devono capire che partono dietro, magari se la giocheranno con Lazio, Roma e Milan. Per colmare il gap c'è da lavorare sodo".