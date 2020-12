tmw radio Colantuono sul rosso a Insigne: "Dipende sempre da cosa percepisce l'arbitro"

vedi letture

Sta facendo molto discutere l'espulsione rimediata da Lorenzo Insigne nella partita tra Inter e Napoli. Uno dei temi cui ha risposto l'allenatore Stefano Colantuono, nel corso del suo intervento di ieri a TMW Radio: "Lì dipende dall'elasticità mentale dell'arbitro. La parolaccia non si può dire, bisogna vedere in che modo l'ha detto. A volte non è detto in modo violento e lì dipende da come la percepisce l'arbitro".