Marco Rossi, ct dell'Ungheria, è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio di ieri, nel corso della trasmissione Stadio Aperto: "Se al posto nostro ci fosse l'Italia, forse, il nostro girone di Nations League sarebbe considerato agevole, ma essendo noi l'Ungheria...".

Szoboszlai rimarrà davvero a Salisburgo?

"Ho parlato con lui ma anche con il suo agente, e la loro idea è quella di rimanere lì fino a che non ci saranno le condizioni per andare in un club più importante di un altro campionato, dove però poter cominciare sin dall'inizio, fare il ritiro e non venire penalizzato eventualmente da ritardi che potrebbero verificarsi".

Com'è oggi il vostro lavoro?

"Complicatissimo. Ancora di più per chi non ha suo malgrado la possibilità di allenare nazionali di primissimo livello: quando sei più forte degli altri, basta poco per fare, mentre quando sulla carta hai meno valori tecnici devi trovare escamotage per competere, come organizzazione e certi automatismi che però sono molto complicati da trovare".