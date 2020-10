tmwradio D'Agostino sulla Roma: "Fonseca per quello che sta sopportando è da elogiare"

vedi letture

L'ex calciatore e tecnico Gaetano D'Agostino a Maracanà, ieri su TMW Radio, ha parlato anche della Roma: Ecco le sue parole: "E' più imprevedibile rispetto allo scorso anno. Pedro è decisivo, si sacrifica molto, mentre l'ago della bilancia in mezzo al campo è Veretout. Da centrocampo in poi è una squadra rapida, imprevedibile. La rosa è corta, Fonseca per quello che sta sopportando è da elogiare. Perché vivere a Roma con questi problemi è difficile. Non è facile fare bene, concentrarsi solo sulla squadra ora, perché le pressioni sono enormi".