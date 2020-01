TMW RADIO - D'Amico: "Napoli, peggio di così non può andare. Giocatori modesti"

Per parlare dell'ultimo turno di Serie A è intervenuto in diretta a microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Vincenzo D'Amico. Queste in particolare alcune delle sue dichiarazioni sul Napoli: "Peggio di così non può andare. Sono mesi che dico che il Napoli si deve guardare dietro, ma fino ad un certo punto. Ha abbandonato velleità di Champions, così come l'Europa League. Deve arrivare nel miglior modo possibile a fine anno e poi ricostruire. E mi chiedo: chi ha fatto la campagna acquisti? Come si pensava di entrare nella lotta scudetto con questi giocatori? Sono modesti, mediocri".

