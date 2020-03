tmwradio Daino: "Alla Juve servono Pogba e Icardi. Milan? Prendi Sirigu"

vedi letture

Daniele Daino, ex difensore italiano, è intervenuto durante Maracana su TMW Radio.

Cosa ne pensi del taglio degli ingaggi dei calciatori vista la situazione?

“È un punto delicato e particolare. Quando succedono queste cose deve essere riadattato tutto il mondo lavorativo. Se parliamo di calcio bisognerà capire cosa faranno le televisioni e le aziende. Se loro fanno dei tagli sugli stipendi allora dovranno farli anche le società. È come un castello: se si sgretola un pezzo, si sgretola tutto. Bisognerà capire anche la questione sponsor. Dobbiamo cercare di ripartire prima come paese, dopo di che ogni discorso sarà valido”.

È giusto riprendere gli allenamenti?

“Ho parlato con De Zerbi e so che il Sassuolo ad esempio sta tenendo tutti i dipendenti nelle proprie case, dagli allenatori ai giocatori. Le attività sono sospese. Sono pessimista nel riprendere in mano questa annata per la gravità di questa situazione. Riprendere il campionato a porte chiuse significherebbe mettere in quarantena tutti i membri di una squadra fino a fine campionato”.

Donnarumma lascerà il Milan a fine stagione?

“Dipenderà molto dalla proprietà e cosa la società ha intenzione di fare. Credo che la proprietà non voglia alzare l’asticella degli ingaggi. Rientra nei parametri del Milan come calciatore ma il problema sta nel suo ingaggio che Raiola riuscì a strappare. Il ruolo del portiere è fondamentale e portieri all’altezza della situazione ce ne sono. Io andrei a prendere Sirigu del Torino, per ingaggio e continuità di prestazioni”.

Icardi o Pogba, chi farebbe più comodo alla Juve?

“La risposta è immediata. I problemi della Juve di quest’anno sono quasi tutti a centrocampo, manca la qualità. Pjanic è in calo e i nuovi acquisti non si sono dimostrati all’altezza. Scelgo Pogba per le necessità che hanno i bianconeri. È anche vero che Higuain inizia ad avere una certa età. Sono rimasto deluso dal mancato mercato di riparazione della Juventus. Serviva un rincalzo per Higuain perché è l’unica prima punta che ha la Juventus. La Juve avrebbe bisogno come il pane sia di Icardi che di Pogba, ma l’acquisto di un centrocampista è più urgente. Icardi è un finalizzatore incredibile e di attaccanti come lui ce ne sono poche. Dal punto di vista caratteriale si sta comportando molto bene al PSG. Con la vendita di Emre Can la Juve ha perso molto. A Sarri non è stato fatto un mercato all’altezza”.

In attesa del podcast