TMW RADIO - De Marchi: "Dybala non stupisce più"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Marco De Marchi, agente ed ex giocatore, in diretta su TMW Radio:

Dybala ha portato in vantaggio la Juventus contro la Sampdoria con un grande gol...

"Nessuno si meraviglia più, da lui ci si aspettano giocate del genere. Il tridente con Ronaldo e Higuain? Con questi tre davanti c'è una qualità elevatissima. Chi si trova questo tridente contro, non può stare tranquillo. Possono creare pericoli in qualsiasi momento".

A gennaio l'Inter potrà rinforzarsi col mercato...

"Conte può avere bisogno di qualche alternativa di livello, con gli infortuni e le squalifiche la coperta nerazzurra è corta. Conosciamo Antonio, che già sta facendo tanto. Vuole sempre vincere, è focoso e non lascia nulla al caso. Ci sta la delusione per la Champions, contro il Barcellona la squadra avrebbe potuto giocare con più determinazione. Con qualche pedina importante, potranno giocarsela ancora di più in campionato".

Ibrahimovic?

"Sono curioso. Mi è sempre piaciuto come giocatore, ma il tempo passa per tutti. Credo stia pensando di andare in Premier, anche se lo vorrei in Italia: alzerebbe la qualità del nostro campionato.

Qual è l'obiettivo della Roma?

"Viene da anni difficili. L'allenatore nuovo, Fonseca, ha preso la strada giusta, anche a livello comunicativo. La squadra lo sta seguendo e credo possano togliersi soddisfazioni che i tifosi meritano".

La Lazio?

"Mi piace tantissimo, anche Simone Inzaghi. Due anni fa vennero a Bologna a giocare, mi chiamò Peruzzi e mi chiese aiuto per trovare un campo in cui fare la rifinitura. Mi bastò vedere 20' di allenamento per capire tante cose. Non mi aspettavo che facessero una rifinitura come se fosse una finale di Champions. Da lì si vede lo spessore dell'allenatore, il carisma e la personalità. Mi ha dato la certezza che è diventato un tecnico molto molto importante e ogni anno riesce a fare bene. Questa stagione potrà essere felice, peccato per l'Europa League".

La Lazio può battere la Juventus in Supercoppa?

"Ma sì, può succedere di tutto in una gara secca. Oggi non vedo una squadra completamente vulnerabile. Si è livellato verso l'alto il gap, anche se la Juventus rimane la favorita".

Il Bologna?

"Sta vivendo un'annata particolare, con tante emozioni. Mihajlovic è straordinario, fin dall'anno scorso è entrato nella testa dei giocatori. Ha completamente trasformato la squadra. Ci sono state delle difficoltà e ci saranno ancora".