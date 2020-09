tmwradio De Marco: "Avere un arbitro che parla dopo il 90' può essere utile"

L'ex arbitro Andrea De Marco si è collegato in diretta ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Di seguito un estratto dell'intervista: "Perché non si riesce a far parlare gli arbitri? In Italia si parla sempre di sudditanza e favoritismi, per un arbitro dopo la partita non è facile andare a parlare con certi giornalisti, bravi a fare le domande giuste per metterlo in difficoltà. Finché non si proverà a fare questo, non sapremo la reazione di stampa, tifosi ed addetti ai lavori. Avere un arbitro che fornisca le sue motivazioni può essere utile, e se non si prova non sapremo mai com'è".