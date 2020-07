TMW RADIO - De Rossi subito allenatore in A? Pasqual: "Per lui potrebbe essere un rischio"

tmwradio De Rossi subito allenatore in A? Pasqual: "Per lui potrebbe essere un rischio"

L'ex difensore Manuel Pasqual, oggi commentatore tecnico per la Rai, ha parlato Stadio Aperto, su TMW Radio, soffermandosi tra le altre cose anche su Daniele De Rossi (accostato con forza alla panchina della Fiorentina nelle ultime ore): "Per lui potrebbe essere un rischio. Al di là delle qualità umane e tecniche per cui lo vedo a fare da allenatore, e questo lo era già in campo visto che faceva sempre il braccio destro in campo del tecnico. Il problema semmai è gestire un gruppo: pur essendo stato spesso capitano, quando sei allenatore devi gestire oltre ai calciatori anche presidente, direttori e collaboratori vari. Non saprei se sia facile e fattibile vederlo subito in Serie A".