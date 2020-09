tmwradio De Santis: "Vidal-Eriksen dal 1' nell'Inter? Sarebbe una bella suggestione"

vedi letture

L'operatore di mercato Lorenzo De Santis è intervenuto in diretta a Stadio Aperto. Di seguito un estratto dell'intervista: "Vidal ed Eriksen insieme dal 1' nell'Inter?

Sarebbe una bella suggestione. Intanto è arrivato il centrocampista che voleva Conte già mesi fa, e non è un segreto che ne ammiri tempra, qualità e modo di stare in campo. Eriksen è un grande palleggiatore ma ha caratteristiche meno adatte al gioco guerresco di Conte. Non sono neanche convinto che rimanga al 100%: se arrivasse un'offerta importante per fare plusvalenza, credo che potrebbe pure partire. Non ci dimentichiamo che questo mercato così condizionato finisce il 5 ottobre, e tre mesi dopo c'è quello invernale. Chi non risolverà le varie questioni avrà un altro salvagente, e penso che sia difficile vedere sbocciare l'amore tra Conte ed Eriksen, l'ho sempre visto poco propenso ad aiutarlo. Utilizzarlo così non fa bene a nessuna delle due parti".