Di Gennaro: "Locatelli andava aspettato. Adesso è pronto per una big"

Nel corso dell'intervista di ieri a TMW Radio, l'ex centrocampista Antonio Di Gennaro ha detto la sua sulla crescita di Manuel Locatelli: è da big o no? A precisa domanda, ecco la risposta: "Secondo me sì. Io con De Zerbi parlai un po' di tempo fa, e mi disse che lui gioca meglio in un centrocampo a due che a tre. Ma quando uno è bravo così, puoi metterlo ovunque".

Il Milan però non l'ha aspettato...

"Bisogna saperlo fare, e anche Mancini lo dice sempre. Anche perché lui stesso ha esordito a 16 anni e mezzo, quindi sa bene cosa vuol dire. All'estero sono più tolleranti, qua in Italia siamo più difficili in questo senso... Se poi questi ragazzi giocano in coppa assumono anche una dimensione differente. e la crescita di cui parla Mancini può essere un viatico per le grandi squadre".