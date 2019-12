TMW RADIO - Di Gennaro: "Napoli, situazione strana. Serve la Champions"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ospite di TMW Radio, ha commentato il momento in casa Napoli, con i giocatori in ritiro da ieri: "Situazione strana, ci sono dei problemi. Le cose successe, se vere, sono forti. Ci sono cose da rivedere, anche sotto l'aspetto tattico e penso al modulo e alla mancanza di un regista. La squadra non ha equilibrio, alcuni calciatori sono irriconoscibili: magari il chiarimento che c'è stato porta ai suoi frutti. Io al ritiro non ci credo, ma alcune volte può rimettere insieme le crepe. Recuperare non è facile, ora il traguardo minimo è l'ingresso nella prossima Champions".