Nella sua intervista a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato anche della Roma, impegnata oggi negli ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia: "Mi è piaciuto questo cambio tattico dato da Fonseca, con la difesa a tre. Hanno giocatori forti e l'allenatore, anche in una situazione societaria non idilliaca, ha gestito bene la situazione. Il Siviglia è abituato a vincere le coppe, soprattutto l'Europa League, ma la Roma ha giocatori tornati sugli standard iniziali, come Dzeko e Zaniolo: a percentuali per me è un po' favorita".

