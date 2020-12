tmw radio Donati: "Pirlo sa come si allena. Ma se non vincerà sarà stagione fallimentare"

L'ex centrocampista Massimo Donati, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche di Andrea Pirlo: "Alla Juve se non vinci, e arrivi secondo di un punto, è sicuramente male male. Ma Pirlo ha giocato a livelli alti con grandissimi allenatori: sa come si fa il mestiere, anche se non ha esperienza. Questo non è in dubbio... Il problema, tra virgolette, è che alla Juventus devi vincere sempre o la stagione sarà fallimentare".

