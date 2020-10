tmwradio Ds Crotone: "Pirlo ha bisogno di tempo, ma diventerà un grandissimo allenatore"

Giuseppe Ursino, ds del Crotone, ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Di seguito un estratto: "Come sta vivendo Pirlo la sua avventura alla Juventus? Quando una big fa una scelta del genere vuol dire che ha le idee chiare: oltre a un grande giocatore, diventerà sicuramente un grandissimo allenatore perché lo era già in campo. Ha bisogno di tempo, stanno cambiando il gioco e hanno una squadra molto giovane. Ha avuto un inizio di campionato come il nostro, senza amichevoli. Rivedo le stesse difficoltà nostre".