TMW RADIO - Fassone: "Pioli farà bene. Ibra? Fu una suggestione"

© foto di Federico Gaetano

L'ex ad del Milan Marco Fassone è intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per giudicare l'operato di Pioli e non solo: "Pioli qualche anno fa si ritrovò sulla sponda Inter e subentrò in una situazione complessa così come a Milano e fece molto bene. Lui sa tirare fuori il meglio in situazioni del genere, per me farà bene e farà tornare il Milan in una classifica più logica per un club come quello rossonero. Vedere un Milan solo 4 punti solo la retrocessione... lo rivedremo presto nella parte sinistra della classifica e lo vedremo con un posizionamento con le attuali possibilità della squadra".

Su Ibrahimovic e Piatek:

"Ibra fu una suggestione che avemmo anche noi, ma poi optammo per il no. Ne parlammo anche con Raiola al tempo. Servirebbe stabilità, perché troppi cambiamenti di calciatori e dirigenti danno instabilità. Se credono in questi giocatori, vadano avanti perché poi il tempo premia".