tmwradio Fedele: "Milik non vuole andare alla Roma. Dzeko gradisce l'Inter, non la Juve"

vedi letture

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, nella sua intervista a TMW Radio, ha parlato anche degli intrecci legati agli attaccanti in Serie A: "Boga costa caro, mentre per Under c'è il fatto che Milik non vuole andare alla Roma, così come Dzeko che poi non vorrebbe la Juve ma bensì l'Inter. Boga lo conosco bene, è un esterno d'attacco a sinistra: andrebbero a prendere un doppione di Insigne. Il Napoli oggi ha una squadra di sette nani, c'è bisogno di centrocampisti di fisicità".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.